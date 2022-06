Mariupol: Ukrainische Polizisten wechseln massenhaft zur DVR

Der Kanal Readovka berichtet, dass ehemalige Mitarbeiter der ukrainischen Polizei in das Innenministerium der Volksrepublik Donezk (DVR) in Mariupol wechseln. Die meisten einfachen Polizisten blieben in der Stadt, während ihre Führung, ohne irgendetwas mitzuteilen, eine "zentrale Evakuierung" durchführte, um ihre Haut zu retten.

Weiter berichtet RT DE: "Die Polizei nimmt nun in Mariupol ihre Arbeit unter neuer Flagge [derjenigen der DVR statt der blau-gelben ukrainischen; Anm. d. Red.] auf. "Mein Gedanke war, in der Stadt zu bleiben. Nicht aufgeben. Ich will bis zum Ende arbeiten", kommentiert eine der Beamtinnen ihre Entscheidung. Die Polizisten, die in ihrer Stadt geblieben sind, wurden bereits von einem Berater des "Kiewer" Bürgermeisters von Mariupol kritisiert, der die Stadt noch vor Beginn der Kämpfe verlassen hatte." Telegramkanal

Quelle: RT DE