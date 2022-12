Putin: Zusätzliche Mobilisierungsmaßnahmen würden unter gegenwärtigen Bedingungen einfach keinen Sinn machen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat darauf hingewiesen, dass es unter den gegenwärtigen Bedingungen einfach keinen Sinn mache, über zusätzliche Mobilisierungsmaßnahmen zu sprechen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem erklärte er, dass sich von den 300.000 mobilisierten Soldaten 150.000 in der Einsatzzone der Sonderoperation befinden – davon nur 77.000 in Kampfeinheiten. Der Rest würde Aufgaben von Territorialverteidigungstruppen ausführen oder eine zusätzliche Ausbildung in der Kampfzone erhalten.

Quelle: RT DE