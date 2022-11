Schweiz hilft Ukraine mit 100 Millionen Franken

Wegen der schweren humanitären Lage in der Ukraine vor dem Wintereinbruch hat der Bundesrat in Bern am Mittwoch einen Aktionsplan für das osteuropäische Land beschlossen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dieser sieht zusätzliche 100 Millionen Franken (fast 101,5 Millionen Euro) vor. Mit der zusätzlichen Unterstützung will die Schweiz unter anderem die Instandsetzung der Energie-Infrastruktur fördern, die vom russischen Militär regelmäßig angegriffen wird.

Nach Angaben des Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) unterstützt die Schweiz die Ukraine, indem sie Häuser isoliert und ukrainischen Energie-Unternehmen beim Kauf von Energieträgern und Ersatzteilen hilft. Darüber hinaus will der Bundesrat prüfen, ob die Schweiz auch Generatoren, Pumpen und Wasseraufbereitungsanlagen liefern kann." Quelle: RT DE