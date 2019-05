Österreich: Kurz schließt neue Koalition mit FPÖ nicht aus

Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat eine erneute Auflage einer Koalition mit der FPÖ nach Neuwahlen im Herbst nicht ausgeschlossen. "Koalitionen sind im Moment kein Thema. Es gibt derzeit nur eine Koalition - und zwar aus SPÖ und FPÖ, die zum Ziel hatte, die Regierung niederzustimmen", sagte Kurz der "Bild-Zeitung".

Es sei die SPÖ, die davon ablenke, "dass sie 2017 selbst Gespräche geführt hat mit der FPÖ und auf Länderebene eine Koalition mit der FPÖ hat. Jetzt zeigt sich, was ich immer gesagt habe: Es gab und gibt diese Kontakte. Was die ÖVP angeht, bitte ich um Verständnis, dass ich nach dem gestrigen Tag heute nicht über Koalitionen spreche", so Österreichs Ex-Kanzler weiter. Man wolle "als ÖVP unseren Regierungskurs im Herbst fortsetzen, aber ohne Einzelfälle und Skandale. Deshalb werben wir um große und klare Unterstützung der Bevölkerung", sagte Kurz der "Bild-Zeitung".

Quelle: dts Nachrichtenagentur