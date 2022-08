Russischer Grenzschutz meldet mehr als 118.000 Ankünfte aus Donbass im Gebiet Rostow seit Monatsbeginn

Nach Angaben des russischen Grenzschutzes sind mehr als 118.500 Donbass-Einwohner seit dem Beginn dieses Monats im benachbarten russischen Gebiet Rostow eingetroffen. Demnach registrierte die Behörde am Montag 17.500 Ankünfte. Am Dienstag passierten etwa 19.000 Menschen die Grenze. Von Mittwoch bis Freitag waren es jeweils rund 20.500 Menschen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der polnische Grenzschutz teilte am Samstag seinerseits auf Twitter mit, dass seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs 5.297.000 Menschen in das EU-Land ausgereist seien. In der Gegenrichtung seien 3.409.000 Ukrainer über die Grenze in ihre Heimat zurückgekehrt. Am Freitag reisten den Angaben zufolge 24.600 Menschen nach Polen ein, 25.400 kehrten in die Ukraine zurück.

Quelle: RT DE