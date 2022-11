Nach russischen Angriffen auf Infrastruktur: Stromabschaltungen und weitere Sparmaßnahmen in der Ukraine

Der ukrainische staatliche Netzbetreiber "Ukrenergo" verhängt nach den russischen Raketen- und Drohnenangriffen auf das Energieversorgungssystem Einschränkungen auf den Stromverbrauch in mehreren Gebieten des Landes, darunter sind die Hauptstadt Kiew sowie die Gebiete Kiew, Tschernigow, Tscherkassy, Schitomir, Sumy, Charkow und Poltawa. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "So wird ab dem 1. November in Tscherkassy-Stadt "ein Zeitplan für stündliche Stromabschaltungen" eingeführt, um Strom zu sparen, teilte der Bürgermeister der Gebietshauptstadt Anatoli Bondarenko am Dienstag auf Facebook mit.



Auch der Betrieb der öffentlichen elektrischen Verkehrsmittel werde vollständig eingestellt: "Wir haben heute eine erweiterte Sitzung zu Fragen der Stromversorgung abgehalten. <...> Beschlossen wurde, den Betrieb elektrischer Verkehrsmittel einzustellen – weil sie viel Strom benötigen, den wir jetzt aber nicht für diesen Zweck verwenden können. Alle Strecken werden mit Kleinbussen und Bussen bedient."

Quelle: RT DE