Esken befürchtet weitere Aufheizung der Stimmung durch Trump

SPD-Chefin Saskia Esken befürchtet, dass Donald Trump und seine Anhängerschaft das Attentat vom Wochenende dazu nutzen werden, die Stimmung im Wahlkampf weiter anzuheizen.

"Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon solche Situationen erlebt, die dann beispielsweise im Sturm auf das Kapitol geendet haben", sagte sie am Montag den Sendern RTL und ntv. "Solche aufgeheizten Momente, die könnten jetzt sehr, sehr gefährlich werden, nicht nur in Bezug auf einen Wahlsieg."



Auf die Frage, wie sich Deutschland und die Bundesregierung verhalten sollen, wenn Trump die Präsidentschaftswahlen gewinnt, sagte die SPD-Vorsitzende: "Das ist längst natürlich der Fall, dass die Bundesregierung, dass in ganz Europa Regierungen sich darüber bewusst sind, dass man näher zusammenrücken muss, dass man sich der eigenen Kräfte auch bewusst werden muss. Dass die Einigkeit der demokratischen Kräfte in Europa jetzt eben gestärkt werden muss, um dort ein Gegengewicht auch zu schaffen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur