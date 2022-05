DVR: Ukrainische Seite bricht Waffenruhe beim Fluchtkorridor am Asow-Stahl-Werk

In der Nähe des Eisen- und Stahlwerks Asow-Stahl in Mariupol sind Schüsse und Explosionen von Granaten zu hören. Das berichtet RIA Nowosti. Ein Vertreter des Innenministeriums der Donezker Volksrepublik erklärte gegenüber der Agentur, dass die ukrainische Seite gegen die Waffenruhe verstoßen und damit das Gegenfeuer provoziert habe. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einem Video berichtete der RIA Nowosti-Korrespondent, dass die für die Evakuierung bereitgestellten Busse den Sammelpunkt für Zivilisten wegen des nahen Kampfgeschehens verlassen hätten.



Am 21. April hatte der russische Präsident Wladimir Putin angeordnet, die Erstürmung von Asow-Stahl abzubrechen und "das Industriegebiet abzusperren, damit keine Fliege hindurchfliegt." Seitens des russischen Verteidigungsministeriums werden seitdem täglich grüne Korridore für eventuell noch verbliebene Zivilisten vereinbart, in Zusammenarbeit mit der UNO und dem Internationalen Roten Kreuz. Bislang haben 101 Zivilisten die Bombenkeller auf dem Werksgelände verlassen und wurden in Sicherheit gebracht.



Quelle: RT DE