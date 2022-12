Die vom Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des US-Senats jüngst verabschiedete Resolution zur "Anerkennung des russischen Vorgehens in der Ukraine als Völkermord", die zu Tribunalen und weiteren Sanktionen gegen Russland aufruft, hat keinerlei Kraft. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Diese Wertung gab der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten der russischen Staatsduma Leonid Slutski:

"Diese Resolution hat keine Kraft – kann keine Kraft haben. Ihr vergeudet Papier für nichts und wieder nichts."

Er wies auch darauf hin, dass "die gesamte derzeitige Situation" in der und um die Ukraine das Ergebnis des dort vom Westen konsequent aufgebauten Anti-Russland-Projekts, wiederholter Provokationen und dem Erschaffen von Bedrohungen gegen die Sicherheit Russlands sei. Völkermord habe man indes ganz woanders zu suchen:

"Und Völkermord ist eine Realität, di e sich durch das Leben aller Menschen im Donbass zieht: Der Tod in Flammen, als Menschen in Odessa lebendig verbrannt wurden; die Vertreibung all jener, die Russisch sprechen und denken, aus ihrem eigenen Heimatland; die seit 2014 praktisch täglichen Raketenangriffe auf alte Menschen und Kinder."

Quelle: RT DE