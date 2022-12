LVR-Miliz berichtet über erhebliche Verluste der ukrainischen Armee

Am Dienstag hat das ukrainische Militär große Verluste an Personal und Ausrüstung erlitten, teilt die Volksmiliz der Volksrepublik Lugansk (LVR) mit. Nach Angaben der LVR-Miliz seien am Dienstag bis 80 ukrainischen Soldaten ums Leben gekommen. Dazu seien zwei Artilleriegeschütze, drei Schützenpanzer, zwei Drohnen und 14 Spezialfahrzeuge zerstört worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Weiter betont die LVR-Volksmiliz, die ukrainische Armee setze den Beschuss der Zivilinfrastruktur der Republik fort. Am Vortag seien zwei HIMARS-Raketen des Mehrfachraketenwerfers М142 in der Siedlung Starobelsk eingeschlagen. Dabei seien drei Mitarbeiter des örtlichen Getreidespeicherunternehmens verletzt worden." Quelle: RT DE