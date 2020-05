Frankreichs Wirtschaftsminister strebt CO2-freie Ökonomie an

Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire will die Wirtschaft seines Landes nach der Coronakrise konsequent an ökologischen Zielen ausrichten. "Diese Krise kann die Bedeutung der Großen Depression von 1929 erlangen. Unsere wirtschaftlichen Entscheidungen haben jetzt historische Dimensionen", sagte der Politiker der Wochenzeitung "Die Zeit".

Die eigentliche Herausforderung liege nicht in den Sofortmaßnahmen, sondern in der Wiederbelebung der Wirtschaft danach. "Sie muss grün sein und in eine CO2-freie Ökonomie führen. Das ist die einzige Idee, die Frankreich zusammenhalten kann. Sonst droht die Krise dieses Land zu zerreißen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur