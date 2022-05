Wladimir Putin spricht beim Eurasischen Wirtschaftsforum in Bischkek (Deutsche Simultanübersetzung)

Russlands Präsident Wladimir Putin nahm am Donnerstag per Online-Schalte an der Plenarsitzung des ersten Eurasischen Wirtschaftsforums in Bischkek, Kirgisistan, teil. RT DE hat die Veranstaltung auf Deutsch übertragen.

Weiter berichtet RT DE: "Das erste Eurasische Wirtschaftsforum wurde am Donnerstag in Bischkek, Kirgisistan, eröffnet. Das Forum war bereits für das Jahr 2020 geplant, wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Im Laufe der Veranstaltung wendeten sich die Staats- und Regierungschefs von Russland, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan und Armenien per Online-Schalte an die Teilnehmer der Veranstaltung." Quelle: RT DE