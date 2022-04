Gauland (AfD): Ausladung des Bundespräsidenten durch Selenskyj ist ein Affront

Zur Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj teilt der Ehrenvorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alexander Gauland, mit: „Die Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch den Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, ist ein Affront gegenüber Deutschland."

Gauland weiter: "Es ist ungeheuerlich, das Staatsoberhaupt eines befreundeten Landes, das bereits hunderttausende Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen hat und versorgt, derart zu brüskieren.

Der Vorwurf von ukrainischer Seite, Steinmeier habe als Außen- und als Kanzleramtsminister Kontakte mit Russland geknüpft, ist absurd: Denn natürlich war dies seine Aufgabe. Steinmeiers Versuche, in seiner Zeit als Mitglied der Bundesregierung mit Russland ein Einvernehmen zu erzielen und gute Beziehungen zu pflegen, war im deutschen Interesse.

Das skandalöse Verhalten Selenskyjs passt zu dem sich ausbreitenden unguten politischen Klima in Deutschland, in dem mittlerweile jeder, der in der Vergangenheit einem russischen Politiker auch nur die Hand geschüttelt hat, für den Krieg Russlands gegen die Ukraine verantwortlich gemacht und als ‚nützlicher Idiot‘ Putins diffamiert wird.

Auch angesichts des Krieges in der Ukraine sollten wir uns wieder darauf besinnen, dass es Aufgabe der Diplomatie ist, miteinander zu reden – auch und gerade wenn man nicht einer Meinung ist.“

Quelle: AfD Deutschland