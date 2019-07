Neun Tote bei Flugzeugabsturz in Schweden

Im Nordosten Schwedens sind am Sonntag neun Menschen beim Absturz eines Kleinflugzeuges ums Leben gekommen. Das berichten mehrere schwedische Medien übereinstimmend.

Das Flugzeug war demnach am Nachmittag auf einer Insel in der Nähe der Stadt Umeå in der Provinz Västerbottens län abgestürzt. Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Start. An Bord befanden sich laut eines Berichts der Zeitung "Aftonbladet" mehrere Fallschirmspringer. Überlebende gab es nicht. Die genauen Gründe für den Absturz waren zunächst unklar.

Quelle: dts Nachrichtenagentur