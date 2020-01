CDU-Außenpolitiker Kiesewetter nach Libyen-Konferenz: "Gutes Signal, das von Berlin ausgeht"

Der Außenpolitik-Experte Roderich Kiesewetter (CDU) bewertet die Ergebnisse der Libyen-Konferenz positiv. Im Inforadio vom rbb sprach Kiesewetter am Montag von einer neuen, guten Ausgangslage. Das liege an den Verhandlungsergebnissen: "Ein Waffenembargo lässt sich sehr leicht überwachen. Und dann wird man sehen, ob aus der Waffenruhe ein Waffenstillstand wird."

Kiesewetter sieht dennoch Europa in der Pflicht, sich einzubringen. "Wir [Europäer] müssen bereit sein, mitzuwirken in der Region - in Abstimmung mit der Uno, Libyen und der Afrikanischen Union." Er appellierte, Deutschland "solle nicht in sein altes Verhaltensschema fallen". Dazu gehöre "nicht immer zu sagen, was alles geschehen müsse, aber ohne uns", so der CDU-Politiker. Er könne sich in dem Zusammenhang auch eine abgesicherte Wiederaufbauhilfe vorstellen.

Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) (ots)