Fährverbindung zwischen DVR und Russland eingerichtet

Zwischen den Häfen von Mariupol in der Volksrepublik Donezk und Jeisk in Russland ist eine Fährverbindung eingerichtet worden, wie die Donezker Nachrichtenagentur (DAN) berichtete. Das Fährschiff "Lawrenti" lief in den Hafen von Mariupol ein. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Es kann über 130 Personen und diverse Lastgüter befördern. Ein Besatzungsmitglied erklärte gegenüber DAN: "Die Fähre beendete die planmäßige Überfahrt nach den Vorgaben des russischen Verteidigungsministeriums von Jeisk nach Mariupol. Die Überfahrt verlief einwandfrei, es gab keine Stürme." Der Hafen von Mariupol war Ende Mai wieder in Betrieb genommen worden. Er solle eine wichtige Rolle beim Wiederaufbau der Region erhalten, erklärte damals die Regierung der DVR." Quelle: RT DE