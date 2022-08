Der See ist ihr Schicksal – Die Babuschka vom Baikalsee

Ljubow Morechodowa ist ein echtes Wahrzeichen des Baikal. Die 77-Jährige lebt mutterseelenallein auf einem weit entfernten Hof am majestätischen Baikalsee. Will sie im Winter einen anderen Ort aufsuchen, zieht sie ihre Schlittschuhe an und gleitet über den vereisten See dahin. Fühlt sie sich einsam, stimmt sie ein Lied an. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zu ihren Verwandten in die Stadt zu ziehen, kommt für sie nicht in Frage. Sie kann sich ein Leben ohne den Baikal nicht vorstellen. Der Baikal ist ihr Schicksal. Sie ist auf ewig mit ihm verbunden. Im Guten wie im Schlechten." Quelle: RT DE