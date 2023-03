Ungarn will verhindern, dass NATO zur Kriegspartei wird

Ungarn werde alles tun, damit die NATO nicht zu einer teilnehmenden Partei im Ukraine-Konflikt wird und eine direkte Konfrontation mit Russland vermeidet. Dies erklärte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto nach seinem Treffen mit dem Generalsekretär der Allianz, Jens Stoltenberg, in Brüssel. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Während eines Gesprächs mit Journalisten, das auf Szijjartos Facebook-Seite veröffentlicht wurde, sagte er:

"Die Entscheidung, dass die NATO keine Partei in diesem Konflikt ist und es nicht werden will, bleibt in Kraft. Ungarn wird alles Mögliche tun, damit diese Entscheidung weiterhin gültig bleibt. Die NATO als Allianz darf auf keinen Fall zu einer Konfliktpartei werden, unabhängig davon, was ihre Mitglieder auf bilateraler Grundlage entscheiden."

Dabei versicherte der ungarische Außenminister, dass Ungarn ein "verlässlicher Verbündeter" bleibe und seinen Beitrag zur Stärkung der Allianz durch die Erhöhung der Kampfbereitschaft der eigenen Streitkräfte leiste."

Quelle: RT DE