Aschbacher: ESA beendet zuvor ausgesetzte Zusammenarbeit mit Roskosmos beim Programm ExoMars-2022

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) beendet ihre bisher ausgesetzte Zusammenarbeit mit der russischen Weltraumorganisation Roskosmos im Rahmen des ExoMars-Programms. Dies teilte der Leiter der europäischen Einrichtung, Josef Aschbacher, mit: "Der Vorstand hat mich angewiesen, die derzeit ausgesetzte Zusammenarbeit mit Roskosmos bei der ExoMars-Rover- und Landeplattform-Mission offiziell zu beenden." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Roskosmos bedauere ihrerseits, dass die europäische Suche nach Anzeichen von Leben auf dem Mars weniger wichtig gewesen sei als "die politischen Ambitionen von Beamten", so die russische Raumfahrtbehörde. Roskosmos-Chef Rogosin erklärte in diesem Zusammenhang, er werde anweisen, den European Robotic Arm am russischen ISS-Modul außer Betrieb zu setzen.

Am 17. März hatte der Verwaltungsrat der Europäischen Weltraumorganisation entschieden, dass die Zusammenarbeit mit Roskosmos bei der Mission zur Erforschung der Marsoberfläche, ExoMars, nicht fortgesetzt wird."

Quelle: RT DE