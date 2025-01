Mann erschießt mindestens zehn Menschen in Montenegro

Im Süden von Montenegro hat ein Mann am Neujahrstag mindestens zehn Menschen erschossen. Unter den Opfern seien auch zwei Kinder, teilten die örtlichen Behörden mit.

Die Tat ereignete sich demnach am Abend in einem Gastronomiebetrieb in der Stadt Cetinje. Bei dem Angreifer soll es sich um einen 45-Jährigen handeln, der den Besitzer des Restaurants, dessen Kinder sowie auch seine eigenen Familienmitglieder tötete. Es soll zuvor den ganzen Tag über mit anderen Gästen vor Ort gewesen sein, als eine Schlägerei ausbrach. Der 45-Jährige war den Ermittlern zufolge dann nach Hause gegangen, um eine Waffe zu holen, mit der er gegen 17:30 Uhr das Feuer eröffnete.



Er soll zunächst mehrere Menschen in dem Restaurant getötet haben und dann an drei weiteren Orten gezielt auf Menschen geschossen haben. Der Angreifer tötete sich später selbst, als er von der Polizei umzingelt wurde.



Premierminister Milojko Spajic reagierte bestürzt auf den Vorfall. Die "furchtbare Tragödie" betreffe alle, sagte er. Er ordnete drei Tage Staatstrauer an.

Quelle: dts Nachrichtenagentur