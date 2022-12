Russland meldet Abschuss eines ukrainischen Mi-8-Hubschraubers

Das Verteidigungsministerium in Moskau hat am Donnerstagnachmittag über weitere russische Angriffe auf ukrainische Militäreinheiten berichtet. Wie der Sprecher der Behörde, Generalleutnant Igor Konaschenkow, bekannt gab, seien in den vergangenen 24 Stunden durch Luft-, Raketen- und Artillerie-Angriffe insgesamt 93 aktive gegnerische Artillerie-Einheiten sowie 196 Orte mit Technik und Personal getroffen worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Nähe der Ortschaft Petschenegi im Gebiet Charkow sei eine Totschka-U-Raketenstartrampe außer Gefecht gesetzt worden. In der Nähe der Ortschaft Dylejewka auf dem Territorium der Volksrepublik Donezk sei eine US-amerikanische Artillerieaufklärungsradaranlage vom Typ AN/TPQ-50 zerstört worden. Ferner berichtete Konaschenkow über die Erfolge der russischen Flugabwehr. So sei in der Nähe der Ortschaft Jakowlewka auf dem Territorium der Volksrepublik Donezk ein ukrainischer Mi-8-Hubschrauber zerstört worden. Außerdem seien im Gebiet Charkow und in der Volksrepublik Lugansk fünf Drohnen abgeschossen worden. Zudem habe die russische Flugabwehr in den vergangenen 24 Stunden auf dem Territorium der Volksrepublik Donezk, im Gebiet Saporoschje und im Gebiet Cherson 14 reaktive Geschosse vom Typ HIMARS, Olcha und Uragan sowie eine Antiradarrakete vom Typ HARM abgefangen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums habe die Ukraine somit seit dem Beginn der Sonderoperation am 24. Februar 341 Flugzeuge, 181 Hubschrauber, 2.643 Drohnen, 392 Flugabwehrraketensysteme, 7.030 Panzer und andere Panzerfahrzeuge, 920 Mehrfachraketenwerfer sowie 3.668 Geschütze und Mörser verloren." Quelle: RT DE