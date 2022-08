UN planen keine Stationierung von Friedenstruppen im AKW Saporoschje

Von der Entsendung von UN-Friedenstruppen in das Atomkraftwerk Saporoschje ist nicht die Rede, da die Parteien selbst in der Lage seien, einen Sicherheitsbereich um die Anlage herum zu gewährleisten. Dies hat der Sprecher des UN-Generalsekretärs, Stéphane Dujarric, bei einem Briefing erklärt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte: "Ich glaube nicht, dass es eine Diskussion über die Entsendung von UN-Friedenstruppen gibt. Ich denke, dass die Parteien durchaus in der Lage sind, der Vision zu folgen, die der UN-Generalsekretär in seiner Erklärung skizziert hat."

Die USA unterstützen Idee der Einrichtung einer entmilitarisierten Zone um Atomkraftwerk Saporoschje

Die US-Behörden unterstützen die Idee der Einrichtung einer entmilitarisierten Zone um das Atomkraftwerk Saporoschje. Dies teilte ein Beamter des US-Außenministeriums am Donnerstag mit.



Er sagte: "Ein Kampfeinsatz in der Nähe des Atomkraftwerks ist gefährlich und unverantwortlich. Wir fordern Russland weiterhin auf, die Militäroperationen in den oder in der Nähe von ukrainischen Nuklearanlagen einzustellen und die volle Kontrolle über diese Anlagen an die Ukraine zurückzugeben. Wir unterstützen auch die Forderung der Ukraine nach einer entmilitarisierten Zone um das Atomkraftwerk."

Quelle: RT DE