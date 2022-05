Ungarischer Premierminister auf Liste der "Feinde der Ukraine" gesetzt

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán ist auf der ukrainischen Webseite Mirotworez als einer der "Feinde" der Ukraine aufgeführt worden. Das Portal bezeichnet sich selbst als Online-Vertretung des Zentrums für die Ermittlung von Verbrechen gegen die Grundlagen der nationalen Sicherheit der Ukraine. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Grund, warum der Politiker auf die Liste gesetzt wurde, sei seine Weigerung, Militärhilfe für Kiew über Ungarn laufen zu lassen. Die Macher der Datenbank nannten Orbán einen "anti-ukrainischen Propagandisten" und "Komplizen russischer Verbrechen"."

Ungarn lehnt europäisches Energie-Embargo gegen Russland weiter ab



Entgegen der Europäischen Union hält Ungarn an seinem Widerstand gegen einen Stopp russischer Öl- und Gasimporte weiter fest. "Die ungarische Haltung hinsichtlich eines Öl- und Gasembargos hat sich nicht geändert: Wir unterstützen dies nicht", heißt es von einem Sprecher der Regierung in Budapest in einer E-Mail auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.

Die für Energie zuständigen Minister der Europäischen Union beraten heute bei einem Sondertreffen unter anderem über ein mögliches Energie-Embargo gegen Russland. Deutschland will sich nach Angaben von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) nun doch dafür aussprechen, auf russische Öl- und Gasimporte zu verzichten. "

Quelle: RT DE