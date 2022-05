Russische Sicherheitskräfte finden eine Folterkammer in der Nähe von Cherson

Russische Sicherheitskräfte haben am Dienstag gegenüber RIA Novosti erklärt, sie hätten im Dorf Selenowka, das sieben Kilometer nordöstlich von Cherson liegt, im Keller des Cafés "Stari hrast" eine von ukrainischen Nazis eingerichtete Folterkammer entdeckt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

In der Folterkammer wurden Spritzen und Drogen, sowie eine Leiche ohne Beine mit Folterspuren gefunden, die eine Uniform der russischen Streitkräfte trug. Zudem lag neben der Leiche eine Panzerabwehrmine. In der Kammer befand sich darüber hinaus eine große Anzahl von Plastikverpackungen für das amerikanische Panzerabwehrsystem "Javelin"."

Quelle: RT DE