Mehrere Tote bei Erdbeben in Indonesien

In Indonesien sind am Montag mehrere Menschen bei einem Erdbeben ums Leben gekommen. Geologen gaben zunächst eine Stärke von 5,5 an. Diese Werte werden oft später korrigiert.

Das Beben ereignete sich um 13:21 Uhr Ortszeit (7:21 Uhr deutscher Zeit) im Bereich der Stadt Cianjur in der Provinz Westjava. Trotz der eher geringen Stärke des Bebens richtete es örtlichen Behördenangaben zufolge schwere Schäden an. Mehrere Häuser stürzten demnach ein. Mehr als ein Dutzend Menschen kamen ums Leben, Hunderte weitere Personen wurden offenbar verletzt. Quelle: dts Nachrichtenagentur