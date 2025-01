EU-Kommissarin: Mehr Unabhängigkeit bei KI von USA notwendig

Die EU-Kommissarin für Start-ups, Forschung und Innovation, Ekaterina Zaharieva, hat mit Blick auf die Amtsübernahme Donald Trumps mehr Unabhängigkeit im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) von den USA gefordert.

"Es ist definitiv nicht gut, bei Technologie von einem einzigen Land abhängig zu sein, egal, um welches es sich handelt. Deshalb müssen wir jetzt unsere Arbeit an der wirtschaftlichen Unabhängigkeit Europas beschleunigen und starke europäische KI-Unternehmen aufbauen", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Montagausgaben).



"Es ist noch nicht zu spät, Europa zum KI-Vorreiter zu machen. Aber wir müssen jetzt handeln." Es sei eine enge Zusammenarbeit nötig, auch mit den USA, räumte sie ein. "KI ist zweifellos das große Thema dieser Tage. Ich würde aber davor warnen, alles Geld in diesen Bereich zu stecken", so die EU-Kommissarin. "Für unsere wirtschaftliche Sicherheit, unseren Wohlstand und unsere Wettbewerbsfähigkeit ist es extrem wichtig, alle notwendigen Technologien zu entwickeln, die wir heute zur Unterstützung unserer Industrie brauchen. Das hat Priorität."



Gleichzeitig bezeichnete sie KI als einen "Game Changer" für Medizin und Wissenschaft und mahnte: "KI erspart Forschern jahrzehntelange Arbeit, muss aber mit verlässlichen Daten betrieben werden, die immer von Menschen überprüft werden müssen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur