Selenskij über Kämpfe um Artjomowsk: "Eine harte Konfrontation"

In der Nacht zum Donnerstag hat der Präsident der Ukraine die Lage rund um die derzeit besonders heftig umkämpfte Stadt Artjomowsk kommentiert. Er sagte: "Dort gibt es eine sehr harte Konfrontation. Jeder Meter zählt." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einer Videoansprache erklärte er, am Abend seien die meisten Stromausfälle in der Stadt Kiew und im Gebiet Kiew, in den Gebieten Lwow, Schitomir, Chmelnizki, Poltawa, Winniza und Sakarpatje zu verzeichnen gewesen.

Selenskij unterstrich, dass es in den meisten Städten und Gebieten planmäßige Stromabschaltungen gebe. Ihm zufolge sei es derzeit unmöglich, das Energiesystem des Landes vollständig wiederherzustellen."

Quelle: RT DE