Kuhs (AfD): Viktor Orbán ist ein Leuchtturm in einer dunklen Zeit

Bei der Nationalratswahl hat die Fidesz-Koalition von Viktor Orbán einen entscheidenden Sieg errungen, mit über 2/3 der Stimmen im Parlament. Dazu Joachim Kuhs, Mitglied im Bundesvorstand: „Viktor Orban steht für eine konservative, christliche Politik wie zu Zeiten von Helmut Kohl und Franz Joseph Strauß."

Kuhs weiter: "Unsere Mainstream-Parteien haben vor lauter ‚woker‘ Politik vergessen, wofür sie stehen sollten, wofür die meisten Menschen in Europa stehen: Werte, Familie, Glauben. Viktor Orbán ist ein Leuchtturm in einer dunklen Zeit. Ich gratuliere ihm und der Fidesz im Namen der ‚Christen in der AfD‘“.

Quelle: AfD Deutschland