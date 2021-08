Elf Frauen sexuell belästigt: New Yorker Gouverneur Cuomo tritt nach Vorwürfen zurück

Der 63-jährige Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, hat am Dienstag wegen der Vorwürfe sexueller Belästigung seinen Rücktritt in zwei Wochen angekündigt. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "„Mein Rücktritt wird in 14 Tagen wirksam“, sagte Cuomo in einer Fernsehansprache. Zuvor ergab eine 168-seitige offizielle Untersuchung, dass er elf Frauen sexuell belästigt hätte. Er soll sie berührt, geküsst oder ihnen anzügliche Kommentare gemacht haben, darunter aktuellen und ehemaligen Regierungsangestellten. Cuomo bestreite Fehlverhalten. Vizegouverneurin Kathy Hochul, eine Demokratin aus dem Westen von New York, werde seinen Posten bis Dezember 2022 übernehmen. Somit werde sie auch die erste Frau sein, die dieses Amt innehabe, so Reuters. Cuomo wurde der jüngste mächtige Mann, dessen Karriere in den letzten Jahren nach dem Aufstieg der sozialen Bewegung #MeToo gegen sexuellen Missbrauch und Belästigung die Politik, Hollywood, die Geschäfts- und die Arbeitswelt erschüttert hat, ruiniert worden sei, hieß es. Cuomo wurde vor zwei Jahren zu einer dritten Amtszeiten als Gouverneur wiedergewählt. Zuvor war er von 1997 bis 2001 unter dem ehemaligen Präsidenten Bill Clinton als Sekretär des US-amerikanischen Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung tätig." Quelle: SNA News (Deutschland)