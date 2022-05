Ukrainischer Brigadekommandant berichtet über Schwierigkeiten mit den westlichen Waffensystemen Javelin und NLAW

In einem Gespräch mit dem russischen Militärfernsehen Zwezda hat der Kommandeur der 36. Marinebrigade der ukrainischen Marine Oberst Wladimir Baranjuk von den NATO-Staaten an die Ukriane gelieferte westliche Antipanzerwaffen als untauglich kritisiert. Baranjuak wurde in der Nähe von Mariupol am Freitag gefangengenommen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "So habe sich das von den USA gelieferte tragbare Panzerabwehrsystem Javelin für die urbane Kriegsführung als völlig ungeeignet erwiesen und wurde daher bei den Straßenkämpfen in Mariupol nicht eingesetzt. Auch die oft angepriesenen britischen NLAW-Antipanzerraketen hätten Probleme wegen sich schnell entladenen Akkus. Das ukrainische Militär müsse deswegen zu den herkömmlichen Modellen aus sowjetischer Produktion greifen. In den Kämpfen wurde auch die deutsche Panzerfaust-Waffe eingesetzt."

Quelle: RT DE