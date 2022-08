Die alliierten Streitkräfte rücken weiter in die Umgebung von Ugledar, Marinka und Awdejewka vor. Dies verkündete der erste stellvertretende Informationsminister der Volksrepublik Donezk (DVR), Daniil Bessonow, am Donnerstag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte laut TASS im russischen Fernsehen: "In einigen Bereichen gibt es Fortschritte, so auch in Ugledar, wo sehr ernsthaft gekämpft wird. Die Luftstreitkräfte sind dort heute sehr aktiv im Einsatz. Es gibt auch Fortschritte in der Nähe der Siedlung Marinka, und generell gibt es Fortschritte in der Region von Awdejewka, das heißt, wir haben täglich Erfolge."

Bessonow stellte fest, dass die Umgebung von Donezk nach wie vor "am heißesten" umkämpft ist und die ukrainischen Streitkräfte die Stadt weiterhin beschießen."

Quelle: RT DE