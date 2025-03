USA erwarten "echte Fortschritte" bei Ukraine-Gesprächen

Die USA erwarten bei den nächsten Gesprächen in Saudi-Arabien über eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg "echte Fortschritte". "Unsere Aufgabe ist es, die Probleme einzugrenzen, die Parteien zusammenzubringen und das Töten zu beenden", sagte der US-Gesandte Steve Witkoff am Sonntag vor Gesprächen mit Vertretern der Ukraine.

Er erwarte Fortschritte bei Themen wie dem Schwarzen Meer und der Schifffahrt. "Und davon ausgehend wird man natürlich zu einem umfassenden Waffenstillstand übergehen." Am Montag sind in Saudi-Arabien auch Gespräche mit russischen Unterhändlern geplant.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängt unterdessen auf mehr Druck auf Moskau. Mit Blick auf neue Drohnen-Angriffe durch die Russen schrieb er am Sonntag in sozialen Medien, dass "neue Entscheidungen und neuer Druck" auf Moskau notwendig seien, um diese Angriffe und den Krieg zu beenden. "Wir müssen die Ukraine und unsere Armee stärken - mit mehr Luftabwehrsystemen und echter Unterstützung", so Selenskyj.

Quelle: dts Nachrichtenagentur