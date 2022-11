Saporoschje-Beamter: Ukrainisches Kriegsgerät an Feuerstellungen um AKW Saporoschje vernichtet

Russische Streitkräfte haben ukrainische Militärfahrzeuge an Feuerstellungen in den von Kiew kontrollierten Städten Nikopol und Marganez im Gebiet Dnjepropetrowsk zerstört, von denen aus die Stadt Energodar und das dort liegende Kernkraftwerk Saporoschje beschossen wurden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Fahrzeuge wurden beim Wechsel der Feuerstellungen entdeckt, teilte der Vorsitzende der Bewegung "Wir sind mit Russland" und Mitglied des Hauptrates der zivil-militärischen Verwaltung des russischen Gebiets Saporoschje Wladimir Rogow gegenüber der TASS mit:

"Diese Feuerstellungen wurden durch die russische Artillerie eingedeckt. Wir müssen verstehen, dass es nicht nur um eine Feuerstellung geht, sondern dass sie ihre Positionen ändern – und just in dem Moment, in dem die Fahrzeuge der ukrainischen bewaffneten Formierungen dort ankamen, kamen sie unter Artilleriebeschuss."

Die genaue Zeit des Geschehens sowie die Art und Menge zerstörter feindlicher Ausrüstung nannte er nicht."

Quelle: RT DE