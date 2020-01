Jörg Meuthen zum Brexit: We stay friends in freedom! Good luck, United Kingdom!

Gestern hat das EU-Parlament das Abkommen zum Austritt Großbritanniens aus der EU ratifiziert. Prof. Dr. Jörg Meuthen, Bundessprecher der AfD und Leiter der AfD-Delegation im EU-Parlament, kommentiert dies wie folgt: ,,Mit dem nun endlich stattfindenden Brexit verabschiedet sich eine große Nation aus der Umklammerung der EU und gewinnt ihre Freiheit und Souveränität zurück."

Meuthen weiter: "In der EU hat man das Menetekel dieses historisch bislang einmaligen Vorgangs immer noch nicht begriffen. Man tut so, als wäre der Austritt des Vereinigten Königreichs eine Art Betriebsunfall und arbeitet unverdrossen an der Entmündigung und schrittweisen Auflösung der Nationalstaaten weiter. Dabei ist der Brexit eine letzte Warnung an all die EU-Zentralisten und Traumtänzer von den kommenden Vereinigten Staaten von Europa, die glauben, ohne sie und ihre Vereinheitlichungs-, Regulierungs- und Gängelungsorgien wären die Länder Europas hilflos und verloren.

Welch ein Irrtum, welche Hybris! Es wird sich nun bald zeigen, wie diese EU-Eliten sich mit ihren düster drohenden Prophezeiungen einer tiefschwarzen Zukunft Großbritanniens geirrt und blamiert haben. Während Großbritannien jetzt auch wirtschaftlich im wahrsten Sinne des Wortes zu neuen Ufern aufbrechen wird, bedeutet der Brexit für die verbleibenden EU-Staaten sowohl eine ökonomische als auch politische Verzwergung.''

Quelle: AfD - Alternative für Deutschland (ots)