Gegen den Deep State und die neue Weltordnung: Katholischer Erzbischof unterstützt Trump und seine Politik

"Carlo Maria Vigano, Erzbischof von Ulpiana und ehemaliger apostolischer Nuntius in den USA, richtete einen offenen Brief an US-Präsident Donald Trump, in dem er sich offen als Befürworter der Politik des konservativen amerikanischen Amtsinhabers deklariert, wie auch complicitclergy.com zu berichten weiß." Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter schreibt das Magazin: " Erzbischof mit Ruf als Papst-Kritiker Zum beeindruckenden Werdegang des kritischen Kirchenmannes sei nur gesagt, dass er vom ebenfalls als konservativ bekannten Papst Benedikt XVI. 2011 zum apostolischen Nuntius in den USA bestellt wurde. Dieses Amt übte er bis April 2016 aus. Der nunmehrige Mann an der Spitze der katholischen Kirche und 266. Bischof von Rom, Papst Franziskus, hingegen stand nicht zuletzt ob seiner „ultralinken“ Amtsführung unter heftiger Kritik Viganos. Als Dreh- und Angelpunkt der Kritik von Seiten des Erzbischofs galt die Tatsache, dass der unter dem Verdacht des sexuellen Missbrauchs zurückgetretene Washingtoner Erzbischof Theodore McCarrick, der bereits von Papst Benedikt XVI. mit strengen kanonischen Sanktionen bedacht wurde, von Papst Franziskus quasi pardoniert und obendrein noch zu seinem persönlichen Berater ernannt wurde. Dies veranlasste Vigano Papst Franziskus sowie mehrere Kardinäle zum Rücktritt aufzufordern. Damit setzte der beherzte Kleriker nicht zuletzt ein unmissverständliches Zeichen gegen jegliche Art des Missbrauches unter dem Deckmantel der katholischen Kirche. Homosexualität im Klerus als „ansteckende Plage“ Kurienkardinal Marc Quellet, auf Seiten von Papst Franziskus, verurteilte Viganos Haltung scharf. In der Entgegnung des Erzbischofs an Quellet gerichtet hieß es allerdings sehr treffend, dass Homosexualität im Klerus als „ansteckende Plage“ zu sehen sei, Missbrauchsopfer zu beklagen, aber nicht „Homosexualität als die Hauptursache zahllosen sexuellen Missbrauchs“ zu benennen, sei „Heuchelei“. Viganos Kritik an Corona-Maßnahmen Im Zusammenhang mit seiner deutlichen Kritik an weltweit gesetzten Maßnahmen im Rahmen der Covid-19 Pandemie-Gesetzgebung wurde auch Erzbischof Vigano ‚wie so Viele in die „Schublade“ der Verschwörungstheoretiker gesteckt. In seinem Aufruf vom 7. Mai 2020 „veritas liberabit vos!“ (Die Wahrheit wird euch befreien, nach Joh 8,32) wird beklagt, dass unter dem Vorwand der Corona-Pandemie Rechte und Grundfreiheiten vieler Bürger „unverhältnismäßig und ungerechtfertigt eingeschränkt“ würden. Die öffentliche Gesundheit dürfe kein Alibi werden, „um die Zivilbehörden von ihrer Pflicht zu befreien, klug für das Gemeinwohl zu handeln“. Dieses klare und unmissverständliche Statement, dass von mehreren Gegnern von Papst Franziskus, so auch von dem deutschen Kurienkardinal Gerhard Ludwig Müller und weiteren katholischen Geistlichen, Journalisten, Medizinern und Anwälten unterzeichnet wurde, machte also aus „dem Erzbischof einen Verschwörungstheoretiker“. Unterstützungs-Brief an Donald Trump Aus Anlass des christlichen Festes der Heiligen Dreifaltigkeit, am zweiten Sonntag nach Pfingsten, erklärte Erzbischof Vigano seine Unterstützung der Politik von Präsident Trump. Darin heißt es unter anderem: „[…] zum ersten Mal haben die Vereinigten Staaten einen Präsidenten in sich, der mutig das Recht auf Leben verteidigt, der sich nicht schämt, die Verfolgung von Christen auf der ganzen Welt anzuprangern, der von Jesus Christus und dem Recht der Bürger auf Religionsfreiheit spricht. Ich wage zu glauben, dass wir beide in diesem Kampf auf der gleichen Seite sind, wenn auch mit unterschiedlichen Waffen. Es ist beunruhigend, dass es Bischöfe gibt – wie die, die ich kürzlich demaskiert habe, die durch ihre Worte beweisen, dass sie auf der Gegenseite stehen. Sie sind dem Staat, dem Globalismus, dem ausgerichteten Denken und der neuen Weltordnung unterworfen, die sie immer häufiger im Namen einer universellen Bruderschaft anrufen, die nichts Christliches an sich hat, die aber die freimaurerischen Ideale derer hervorruft, die es wollen. Beherrsche die Welt, indem du Gott aus den Gerichten, aus den Schulen, aus den Familien und vielleicht sogar aus den Kirchen vertreibst. Das amerikanische Volk ist reif und hat jetzt verstanden, wie sehr die Mainstream-Medien nicht die Wahrheit verbreiten wollen, sondern sie zum Schweigen bringen und verzerren wollen, um die Lüge zu verbreiten, die für die Zwecke ihrer Meister nützlich ist. Es ist jedoch wichtig, dass die Guten, die die Mehrheit sind, aus ihrer Trägheit erwachen und nicht akzeptieren, von einer Minderheit unehrlicher Menschen mit nicht zulässigen Absichten getäuscht zu werden. In diesen dramatischen und entscheidenden Stunden für die ganze Menschheit bete ich für Sie und auch für alle, die an Ihrer Seite in der Regierung der Vereinigten Staaten stehen. Ich vertraue darauf, dass das amerikanische Volk mit mir und Ihnen im Gebet zum allmächtigen Gott vereint ist.“ Quelle: Unser Mitteleuropa