EU-Verbrauchervertrauen im August kaum verändert auf sehr niedrigem Niveau

Das sogenannte "Verbrauchervertrauen" in der Europäischen Union hat sich im Monat August kaum verändert. Der von der EU ermittelte Indikator CCI stieg in der Euro-Zone minimal um 0,3 Punkte im Vergleich zum Juli, teilte die zuständige Statistik-Abteilung der Europäischen Kommission am Freitag mit. In der gesamten EU stieg er um 0,1 Punkte an.

Mit einem Wert von -14,7 (Euro-Zone) bzw. -15,5 (EU) Punkten liegt der Index aber weiter unter dem langjährigen Durchschnitt von −11,1 (Euro-Zone) und −10,5 (EU) Punkten. Im Zuge der Coronakrise war das Verbrauchervertrauen eingebrochen. Quelle: dts Nachrichtenagentur