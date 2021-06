Corona-Impfungen: Britischer Experte rechnet mit Auffrischungen in den nächsten zehn Jahren

Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus mit „verstärkten“ Vakzin-Dosen können nach Meinung von Chris Hopson, einem leitenden Mitarbeiter des britischen nationalen Gesundheitssystems (NHS), in den nächsten zehn Jahren notwendig sein. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "Die britischen Behörden hatten zuvor angekündigt, im Herbst die Immunisierung mit einer dritten – „verstärkten“ – Impfkomponente starten zu wollen. Wie das Gesundheitsministerium erklärte, kann die dritte Impfdosis das Immunsystem stärken und neuen Virusstämmen entgegenwirken.

„Die Boosterimpfung wird möglicherweise (…) jährlich – im Laufe von fünf, sechs, sieben, acht oder zehn Jahren – notwendig sein (…). Wir bitten die Regierung, baldmöglichst ein Programm zur Boosterimpfung zu präsentieren, damit das NHS Impfungen routinemäßig und nicht als dringliche Sonderoperationen vornehmen kann“, sagte Hopson in einem Interview mit Times Radio.

Laut Hopson soll im September in Britannien eine Impfkampagne gegen Grippe beginnen. Gleichzeitig könnten von Medizinern Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus eingeleitet werden.

„Wir werden im September mit Grippe-Impfungen beginnen, und wenn wir Grippe-Impfstoffe in den einen Arm und Corona-Impfstoffe in den anderen Arm einspritzen sollten, müssen wir so bald wie möglich alles über das Programm der Regierung erfahren“, so der NHS-Vertreter.

Regierungsexperten hatten zuvor versprochen, bis Ende August sämtliche Informationen zur Boosterimpfung zu liefern."



Quelle: SNA News (Deutschland)