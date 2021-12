Ukraine erhält letzten US-Nachschub von Waffen und Munition für 2021

Die USA wollen noch in der laufenden Woche Schusswaffen und Munition an die Ukraine liefern. Das werde die letzte Partie der für 2021 geplanten Militärhilfe der USA sein, teilte Pentagon-Sprecher John Kirby am Donnerstag in Washington mit.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "„US-Präsident Joe Biden hatte zuvor ein Paket der für die Verteidigung bestimmten Militärhilfe in Höhe von 60 Millionen US-Dollar für die Ukraine gebilligt. Die letzte Tranche dürfte in dieser Woche in der Ukraine eintreffen“, sagte Kirby in einem Journalistengespräch und präzisierte ein weiteres Mal, dass es sich um Handfeuerwaffen und Munition dazu handele. Kiew wird derzeit angesichts der „Pläne Russlands zum Einmarsch in die Ukraine“ verstärkt mit letalen Waffen versorgt. Moskau weist derartige Vermutungen als absurd zurück. Russland habe nie die Absicht gehabt, die Ukraine anzugreifen, hieß es aus Moskau." Quelle: SNA News (Deutschland)