Situation nach Anschlag in Ankara unübersichtlich

Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag auf das Luft- und Raumfahrtunternehmen "Turkish Aerospace Industries" (TAI) in Ankara am Mittwochnachmittag ist die Situation undurchsichtig. Zwei Attentäter sollen sich womöglich noch in den Gebäuden befinden, auch eine Geiselnahme wurde nicht ausgeschlossen.



Nach Angaben türkischer Medien drangen mehrere Personen mit Langwaffen bestückt in den Gebäudekomplex ein, die Rede war von angeblich zwei Männern und einer Frau. Sie sollen unmittelbar das Feuer eröffnet haben, dabei gab es nach Angaben der Behörden Tote und Verletzte. Eine genaue Anzahl wurde nicht bekannt gegeben.



TAI spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Waffensystemen für die Türkei und andere Länder wie Ägypten. Der Staatskonzern ist aber auch Zulieferer von Airbus oder Boeing. Quelle: dts Nachrichtenagentur