Noch-Nato-Generalsekretär Stoltenberg erhält Bundesverdienstkreuz

Die Bundesregierung will den scheidenden Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit dem Bundesverdienstkreuz auszeichnen. Kanzleramt und Auswärtiges Amt haben bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beantragt, dass der Norweger für seine Verdienste um die Sicherheit Deutschlands und der Allianz mit der höchsten Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland geehrt werden soll, berichtet der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe.

Für den 22. Oktober ist demnach ein Großer Zapfenstreich der Bundeswehr auf dem Gelände des Bundesverteidigungsministeriums geplant, neben dem Hausherrn Boris Pistorius (SPD) wird auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) erwartet.



Die Nato-Staaten hatten die Amtszeit von Stoltenberg in den letzten zehn Jahren immer wieder verlängert, zuletzt nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022. Erst in diesem Jahr wurde mit dem Niederländer Mark Rutte ein Nachfolger gefunden.



Stoltenberg übernimmt im Februar 2025 von Christoph Heusgen den Chairman-Posten der Münchner Sicherheitskonferenz, der Wechsel wurde am Mittwoch vom Stiftungsrat des Forums beschlossen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur