Der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) soll vorhaben, in der zweiten Julihälfte in Odessa inszenierte Videos über angebliche russische Saboteure zu drehen, die von Kämpfern der Territorialverteidigung gespielt werden sollen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies hat Generaloberst Michail Misinzew, der Leiter des russischen Zentrums für Verteidigungsmanagement, mitgeteilt: "Nach zuverlässigen Informationen plant die SBU-Führung in Odessa, in der zweiten Dekade des Juli 2022 drei inszenierte Berichte über die angeblich hohen Leistungen ihrer Beamten bei der Aufdeckung und Unterdrückung russischer Sabotagegruppen zu drehen. Die Rolle der Saboteure wird von Kämpfern der Territorialverteidigung übernommen."

Misinzew merkte an, dass diese gefälschten Fotos und Videos aktiv in den ukrainischen und westlichen Medien sowie in Online-Ressourcen verbreitet werden sollen."

Quelle: RT DE