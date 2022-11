Tagesbilanz des russischen Verteidigungsministeriums zum Frontverlauf

Laut dem russischen Verteidigungsministerium, haben die russischen Truppen am Frontabschnitt Nikolajew-Kriwoi Rog Versuche der ukrainischen Streitkräfte verhindert, in Richtung Ischtschenka, Bruskinskoje, Suchanowo und Pjatschatki durchzubrechen. Die ukrainischen Truppen seien auf ihre ursprünglichen Positionen zurückgedrängt worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dabei verloren sie 105 Militärangehörige, zwei Panzer, neun gepanzerte Kampffahrzeuge, sieben Pkw sowie eine Radarleit- und Zielstation des Boden-Luft-Raketensystems S-300.

Am Frontabschnitt bei Kupjansk versuchte die ukrainische Armee mit zwei Bataillonen, die durch ausländische Söldner verstärkt wurden, in Richtung der Siedlungen Jagodnoje, Nikolajewka, Orljanka im Gebiet Charkow und Kusjomowka in der Volksrepublik Lugansk vorzudringen. Die ukrainischen Verluste beliefen sich auf bis zu 150 ukrainische Militärangehörige und Söldner, sechs Panzer, fünf Schützenpanzer, zehn Pkw.

Am Frontabschnitt bei Krasny Liman gab es ebenfalls einen Durchbruchsversuch der ukrainischen Truppen. Sie versuchten, mit einer Offensive in Richtung Makejewka, Ploschtschanka und Tscherwonopopowka in der Volksrepublik Lugansk vorzustoßen und verloren dabei etwa 250 Militärangehörige, zwei Panzer, zwei Schützenpanzer, fünf Pickups und zwei Pkw.

Außerdem schoss die russische Luftwaffe eine ukrainische MiG-29 am Himmel über dem Gebiet Charkow in der Nähe der Siedlung Paseka ab."

