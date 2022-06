Türkei stellt US-Militäraktivitäten in Griechenland infrage

Washington hat in Griechenland mehrere Militärstützpunkte, die angeblich aufgrund der sogenannten russischen Gefahr notwendig seien. Dies wurde nun vom türkischen Präsidenten öffentlich hinterfragt. Er stellte die Frage, gegen wen diese in Wirklichkeit eingerichtet worden sind. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Zweifel an der Notwendigkeit einer Ausweitung der US-Militärpräsenz in Griechenland und an der Behauptung Washingtons geäußert, dessen Stützpunkte seien notwendig, um Russland zu bekämpfen. Nach einem Treffen mit dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro in Ankara sagte der türkische Staatschef:

"Derzeit gibt es neun US-Militärstützpunkte in Griechenland. Gegen wen sind sie eingerichtet worden? Sie sagen, gegen Russland. Aber das werden wir nicht glauben."

Die USA unterhalten seit Jahrzehnten eine Militärpräsenz in Griechenland. Der Marinestützpunkt Souda auf der Insel Kreta, der ursprünglich vom Osmanischen Reich gegründet wurde, ist der einzige im Mittelmeer, der die größten US-amerikanischen Flugzeugträger aufnehmen kann.

Als das gegenseitige Verteidigungsabkommen zwischen den USA und Griechenland im vergangenen Monat erneuert wurde, erhielt das Pentagon Zugang zu drei weiteren Militärstandorten auf dem griechischen Festland.

Die Türkei hat aufgrund territorialer und historischer Streitigkeiten ein turbulentes Verhältnis zum NATO-Mitgliedsland Griechenland. Erdoğan brachte wiederholt seine Frustration über die US-Stützpunkte in Griechenland zum Ausdruck.

Im Mai verkündete der türkische Staatschef, der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis existiere für ihn "nicht mehr", und beschuldigte ihn, einen türkischen Antrag auf den Kauf US-amerikanischer F-16-Kampfjets blockieren zu wollen."

Quelle: RT DE