Litauen befragt Visa-Antragsteller aus Russland und Weißrussland zu Krieg

In Litauen werden Russen und Belarussen, die eine Aufenthaltserlaubnis oder ein nationales Visum in dem baltischen EU- und NATO-Land beantragen, künftig zu ihrer Einstellung bezüglich der Ukraine-Krise befragt.

Weiter berichtet RT DE: "Die Staatsbürger der beiden Nachbarländer müssen dazu einen speziellen Fragebogen ausfüllen, der einen entscheidenden Einfluss auf die Entscheidung darüber haben werde, ob sich die Person in Litauen aufhalten darf. Dies teilte die Migrationsbehörde in Vilnius am Montag mit. Sollte das Ausfüllen des Fragebogens verweigert oder dieser nur unvollständig ausgefüllt werden, werde der Antrag nicht angenommen.

Auch Staatsbürger anderer Länder können den Angaben zufolge dazu aufgefordert werden, den Fragebogen auszufüllen. Abgefragt werden auch Informationen zu Ausbildung, früheren Tätigkeiten, Wehrdienst, Geschäftsbeziehungen und Kontakten zu Behörden von NATO- oder Nicht-EU-Staaten. Die Behördenleiterin Evelina Gudzinskaitė sagte dazu:

"Ein Ausländer, der nach Litauen kommen und hier bleiben möchte, muss beim Ausfüllen des Fragebogens ehrlich und offen sein. Eine solche Person muss zeigen, dass sie bereit ist, mit dem Land zusammenzuarbeiten, das sie aufnimmt und erlaubt, sich auf dessen Territorium aufzuhalten."

Dies soll als zusätzlicher Sicherheitsfilter dienen."

