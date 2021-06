Kanzleramtschef rät von Reisen zu EM-Spielen nach London ab

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat deutschen Fußballfans von Reisen nach London abgeraten. "Meine große Sorge ist die sich ausbreitende Delta-Variante in Großbritannien - und London ist ein Austragungsort", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" auf die Frage, ob die EM ein neuer Treiber für die Pandemie sein könnte.

Braun weiter: "Man sollte nicht in Virusvariantengebiete reisen." Die Bundesregierung hatte Großbritannien im Mai als Virusvariantengebiet eingestuft. Braun sagte: "Wer nach London fährt, muss zwei Wochen in Quarantäne, wenn er nach Deutschland kommen möchte." Er rief die Austragungsorte der EM dringend zur Einhaltung von Corona-Hygienekonzepten auf und kritisierte Ungarn für seinen Auftakt in Budapest mit vollbesetztem Stadion. "Beim Spiel Deutschland gegen Frankreich in München haben wir gesehen, dass Abstandsregeln eingehalten werden können. Ein voll besetztes Stadion finde ich daneben."



Braun mahnte grundsätzlich: "Die große Aufgabe ist, zu verhindern, dass sich die noch ansteckendere Delta-Variante schnell in Deutschland ausbreitet. Ausbreiten wird sie sich aber." Entwarnung könne es auch schon wegen der gegenwärtig vorherrschenden B117-Variante nicht geben. Diese sei "so ansteckend, dass wir im Sommer nicht zu einer völligen Normalität zurückkehren können". Er betonte: "Abstand halten auch draußen und in Innenräumen Masken tragen - das muss Standard bleiben." Er rief die Bevölkerung zu Solidarität auf: "Wir müssen vorsichtig bleiben, bis alle ein Impfangebot haben. Das gehört zur Fairness gegenüber jenen Menschen dazu, die noch nicht geimpft wurden, weil sie in keiner Priorisierungsgruppe waren und noch keine Gelegenheit zur Impfung hatten." Von der erreichten Impfquote werde abhängen, ob die Delta-Variante oder noch eine andere im Herbst zu einer größeren Ansteckungswelle führten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur