Russisches Verteidigungsministerium: Mehr als 90 polnische Söldner getötet

Im Rahmen des täglichen Briefings hat der Pressesprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow mitgeteilt, dass im Gebiet Saporoschje an einem Tag fünf US-Artilleriesysteme MLRS und deutsche MARS-II zerstört worden seien. In der DVR seien zwei in den USA hergestellte Abschusssysteme HIMARS vernichtet worden. Konaschenkow berichtete zudem, dass mehr als 90 polnische Söldner im Gebiet Charkow getötet worden seien. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ferner meldete der Pressesprecher, dass im Frontabschnitt Krasny Liman russische Einheiten weiterhin eine Offensive durchführten. Mehr als 60 ukrainische Militärangehörige, drei Schützenpanzer und zwei Fahrzeuge seien an einem Tag außer Gefecht gesetzt worden, so der Generalleutnant. Über als 70 ukrainische Soldaten seien im Frontabschnitt Kupjansk getötet worden, zwei Schützenpanzer und drei Fahrzeuge seien zerstört worden. Im Frontabschnitt Donezk habe das ukrainische Militär zudem erfolglose Gegenangriffsversuche unternommen. Im Ergebnis seien mehr als 50 ukrainische Militärangehörige, drei Schützenpanzer, sowie zwei Pickups liquidiert worden, hieß es. Auch im Frontabschnitt Süd-Donezk seien die ukrainischen Streitkräfte daran gescheitert, voranzuschreiten. Die Militäreinheiten der Ukraine seien zu ihren ursprünglichen Stützpunkten zurückgetrieben worden. Mehr als 30 ukrainische Soldaten, ein Schützenpanzer, ein Mannschaftstransportwagen und zwei Fahrzeuge seien außer Gefecht gesetzt worden." Quelle: RT DE