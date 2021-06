FCAS Chefs der französischen, spanischen und deutschen Luftwaffe freuen sich auf den Startschuss

Am 17. und 18. Juni trafen sich die drei Chefs der französischen, spanischen und deutschen Luftwaffe, General Philippe Lavigne, General Javier Salto Martinez-Avial sowie Generalleutnant Ingo Gerhartz zu einem Besuch bei den drei Future Combat Air System (FCAS) Hauptauftragnehmern Dassault Aviation, Indra und Airbus.

An den jeweiligen Industriestandorten, Madrid in Spanien, Manching in Deutschland sowie Saint Cloud Frankreich, informierten sich die Generale aus erster Hand über den Sachstand der gegenwärtigen Konzeptstudie. Darüber hinaus erhielten die Luftwaffenchefs ein Informationsbriefing des Combined Project Teams, das für das Einbringen der operationellen Bedürfnisse der einzelnen Streitkräfte in das Zukunftsprojekt verantwortlich ist.

"Nach schwierigen Verhandlungen haben wir mit den beteiligten Industrien einen Kompromiss gefunden. Dieses technisch anspruchsvolle und für unsere Luftwaffen zukunftsweisende Projekt ist ohne Alternative, wenn wir uns in Europa eine Unabhängigkeit bewahren wollen. Damit stärken wir unsere gemeinsame Verteidigung und sichern Schlüsseltechnologien in Europa. Ich hoffe, im Sinne der Stärkung europäischer Sicherheitsinteressen, dass sich Nationen wie Großbritannien und Italien zu gegebener Zeit an diesem Zukunftsprojekt beteiligen werden.", summiert Generalleutnant Gerhartz.

Quelle: PIZ Luftwaffe (ots)