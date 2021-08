Asselborn kritisiert Vorstoß zur Fortsetzung von Abschiebungen nach Afghanistan

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat den Vorstoß Deutschlands und fünf weiterer EU-Länder kritisiert, die grundsätzlich weiterhin an Abschiebungen nach Afghanistan festhalten wollen. "Es gibt keine Garantie dafür, dass die Betroffenen nicht in die Hände der Taliban fallen", sagte Asselborn dem "Tagesspiegel".

Er könne angesichts der Initiative von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und weiterer EU-Amtskollegen "nur den Kopf schütteln", sagte er weiter. Eine Diskussion über mögliche Abschiebungen sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt angesichts der angespannten Sicherheitslage in Afghanistan verfehlt, so Asselborn. Zuvor hatten die sechs EU-Staaten in einem Schreiben an die EU-Kommission davor gewarnt, dass ein Abschiebestopp einen zusätzlichen Anreiz für Afghanen bieten könne, ihre Heimat Richtung EU zu verlassen.

Quelle: Der Tagesspiegel (ots)