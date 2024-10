Euro-Finanzminister treiben "digitalen Euro" weiter voran

Die Euro-Finanzminister treiben die Einführung eines "digitalen Euros" weiter voran. Auf dem Treffen der Finanzminister der Euro-Zone in Luxemburg wurde am Montag der aktuelle Planungsstand beraten, die EZB steuerte dazu eine Präsentation bei.

"Bei jeder Entscheidung zur Einführung eines digitalen Euros muss sichergestellt werden, dass der Euro auch in einer sich rasch verändernden Digital- und Zahlungswelt wettbewerbsfähig bleibt", sagte der Ire Paschal Donohoe, Chef der Euro-Gruppe, nach dem Treffen.



Seit der letzten Diskussion habe die Europäische Zentralbank weiter an den technischen Vorbereitungen gearbeitet, hieß es. Auch die Diskussion über den vorgeschlagenen Rechtsrahmen schreite voran.



"Öffentliche Aufklärung" über den digitalen Euro sei wie vor "der Schlüssel für den Erfolg seiner möglichen zukünftigen Einführung", sagte Donohoe am Montag. "Letztendlich werden die Bürger selbst entscheiden, ob sie einen digitalen Euro verwenden", so der Eurogruppenchef. Vertrauen zu schaffen sei deswegen wesentlicher Bestandteil des Projekts.



Spätestens seit 2020 ist das Thema "digitaler Euro" regelmäßig auf der Tagesordnung der Euro-Finanzminister, ob und wann er kommt, ist aber weiter offen. Während Geld auf einem normalen Bankkonto faktisch nur eine Schuld der Bank gegenüber dem Kontoinhaber darstellt, wäre der digitale Euro echtes Zentralbankgeld, und weil die Zentralbank per Definition nicht zahlungsunfähig werden kann, würde das Risiko einer Bankenpleite entfallen. Manche Geschäftsbanken fürchten aber, durch eine Einführung Einfluss und Geschäft zu verlieren. Auch hätte die EZB deutlich mehr Kontrolle über die Zahlungsströme.

Quelle: dts Nachrichtenagentur