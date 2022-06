Ukrainischer EU-Sondergesandter dringt auf Waffenlieferungen

Der Sondergesandte des ukrainischen Präsidenten für die EU-Perspektive der Ukraine, Oleksij Tschernyschow, hat von Deutschland gefordert, dass die angekündigten schweren Waffen für die Ukraine auch schnellstmöglich geliefert werden.

"Wir sind dankbar für die Unterstützung Deutschlands, die wir vor diesem Krieg erfahren haben. Aber in dieser Situation des Krieges kann man nur in Fakten sprechen. Und die Fakten sprechen für sich", sagte Tschernyschow der RTL/ntv-Redaktion. Tschernyschow fügte hinzu: "Wir brauchen dringend schwere Waffen und wir erwarten, dass diese Waffen so schnell wie möglich geliefert werden."

Quelle: dts Nachrichtenagentur